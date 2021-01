Diaw conferma tutto! “Il Monza? Sono pronto per giocare”

Stamattina abbiamo anticipato la svolta nel futuro di Davide Diaw, ormai prossimo ad essere un attaccante del Monza. Niente più Torino per il giocatore in arrivo dal Pordenone.

L’attaccante ha infatti parlato a Monza-News.it annunciando di essere in arrivo nella città brianzola per visite e firma: “Sono davvero molto contento, arriverò tra poco a Monza. Ho già parlato con Galliani, sono pronto per giocare”.

Foto: Sito Pordenone