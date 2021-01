Un’altra esclusiva sta per andare in porto, tutto ok nel giro di un’ora. Vi avevamo anticipato un’ora fa l’impennata della trattativa tra Pordenone e Monza, con un rilancio che aveva permesso a Galliani di scavalcare la Spal per Davide Diaw. La valutazione è tra i 4,5 e i 5 milioni, bonus compresi, siamo allo scambio dei documenti. Un altro grande colpo per il Monza.

Foto: sito Pordenone