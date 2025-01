DIAO, UNA FRECCIA PER FABREGAS

Il Como si sta muovendo sul mercato di gennaio. La dirigenza vuole consegnare dei rinforzi a mister Fabregas. Il primo, il portiere Butez è stato già ufficializzato, mentre a breve sarà la volta dell’attaccante Assane Diao.

Il giocatore è in arrivo dal Betis Siviglia. Un profilo scelto personalmente da Fabregas, con cui ha parlato alcuni giorni fa e convinto a trasferirsi sulle sponde del lago. Giovanissimo, classe 2005, un grande talento, Diao è una vera freccia sulla fascia. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente nel Betis.

Nato in Senegal nel 2005, Diao è cresciuto in Spagna, dove la famiglia era emigrata intorno al 2009. Ha iniziato a giocare a calcio assieme al fratello gemello Ousseynoub nelle giovanili del Badajoz, squadra di Estremadura, città dove la famiglia aveva deciso di stabilirsi. In seguito a vari colloqui e provini, entrambi i fratelli passarono a giocare prima al CP Flecha Negra e poi al Balón de Cádiz CF. Ovviamente giovanissimi, Diao è stato notato nel 2021 dagli osservatori del Betis e quindi fu ingaggiato dal club biancoverde, firmando un contratto fino al 2024. Inizialmente centrocampista, le sue qualità offensive lo hanno portato ad essere impiegato da ala, ruolo in cui è stato impiegato nel Betis B in Segunda Federación nel 2022.

Il 26 luglio 2023 ha esteso il contratto con il club fino al 2027. Ha fatto il suo debutto in prima squadra il 21 settembre 2023 contro il Rangers in UEFA Europa League. Poco alla volta è stato sempre più impiegato dal suo tecnico, chiudendo la scorsa stagione con 18 presenze e due gol in Liga.

La stagione 2024-25, vede la consacrazione di questo ragazzo, che diventa centrale nel progetto del Betis, trascinando i suoi in Liga. Per lui 10 presenze un gol e 2 assist. Non è segnare il suo compito, ma regalare assist ai compagni. E’ un giocatore che con la sua rapidità spacca le difese e può mettere in difficoltà gli avversari. Deve certamente migliorare in fase realizzativa.

Quest’anno vanta anche 6 presenze in Conference League, insomma, dopo l’Europa League l’anno scorso, ancora esperienza europea a 19 anni.

Capitolo Nazionale: essendo nato in Senegal, ma cresciuto in Spagna, ha entrambe le cittadinanze. Ma per ora ha deciso di rappresentare le Furie Rosse e con la selezione Under-19 della Spagna al campionato europeo 2023 di categoria. Nel luglio del 2024 partecipa all’Europeo Under-19 svolto a Irlanda del Nord vincendolo battendo in finale la Francia segnando anche il gol del 2-0.

Insomma, in Serie A sbarca un bel talento, giovane, rapido, forte, un giocatore che può maturare ancora tanto sotto la supervisione tecnica di Fabregas.

Foto: X La Liga