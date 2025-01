Como: Butez e Diao per Fabregas. Attesa per Parisi

Il Como sempre molto arrivo sul mercato seguendo le indicazioni di Cesc Fabregas. Siamo ai dettagli sia per il portiere francese Jean Butez che per l’esterno offensivo Assane Diao dal Betis Siviglia. Attesa per Fabiano Parisi, la Fiorentina dovrà decidere se cederlo oppure no, il profilo piace molto. Ma attesa anche per Rafa Marin, il Napoli non lo ha per ora liberato. Nessun tipo di ulteriore sviluppo, almeno per ora, con Davide Calabria in scadenza con il Milan e sondato qualche settimana fa. Piace molto Ivan Azon, centravanti del Real Saragozza.

Foto: sito Fiorentina