Dia alla Lazio: chiusura confermata! E Folorunsho…

Cinque giorni fa vi avevamo raccontato che Boulaye Dia sarebbe stato un attaccante della Lazio, anticipando anche l’accordo tra il club di Lotito e la Salernitana per circa 11 milioni di euro bonus compresi. Non ci sono mai stati grossi problemi, come riferito dallo stesso Fabiani in conferenza stampa, per l’accettazione dello specialista in uscita da Salerno. Bisognava solo far trascorrere 24 ore, dopo l’epilogo della sua avventura con il club granata. Adesso si tratta soltanto di formalizzare soltanto gli ultimi aspetti burocratici con Dia atteso a Roma per le visite, si metterà subito a disposizione di Baroni. Un colpo importante che la Lazio ha inseguito nell’ultima settimana. Adesso toccherà a Folorunsho, la Lazio vuole spingere: dopo il summit che vi abbiamo anticipato, trascorrerà ancora qualche giorno e probabilmente ci sarà un nuovo incontro tra la fine di questo weekend e l’inizio della prossima settimana. Oggi Folorunsho è in cima alla lista delle preferenze.

Foto: Instagram Dia