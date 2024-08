Esclusiva: Boulaye Dia alla Lazio in chiusura. I dettagli

Boulaye Dia ha scelto la Lazio, confermando quanto vi avevamo svelato qualche giorno fa. È lui la scelta per l’attacco, può giocare da prima e seconda punta, l’idea è quella di avere un assortimento nelle rotazioni senza dare punti di riferimento visto che soltanto Castellanos gioca per abitudine al centro dell’attacco, lo stesso Noslin si adatterebbe ma anche lui ha maggiori predisposizioni a partire dall’esterno. La trattativa con la Salernitana è in chiusura, base circa 10 milioni più un milione di bonus. La richiesta della Salernitana è scesa dai 15 milioni iniziali, contatti fitti e proficui, si tratta solo di perfezionare i dettagli. Boulaye Dia alla Lazio è solo questione di tempo.

Foto: Instagram Dia