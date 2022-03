Di Maria vince e saluta: “Probabilmente l’ultima partita con la Nazionale in Argentina”

La gara vinta dall’Argentina, che nella notte ha superato per tre reti a zero il Venezuela, sarà ricordata in modo particolare da Angel Di Maria, che ha approfittato dell’incontro per salutare i tifosi della Seleccion. Sui propri canali social, infatti, il giocatore ha comunicato che questa dovrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della Nazionale fra le mura amiche, dal momento che il fantasista del Paris Saint-Germain potrebbe lasciare la selezione dopo il Mondiale.

Questo il post pubblicato su Instagram dal calciatore: “Dirò solo grazie per l’enorme amore ricevuto, ho sempre sognato tutto ciò che ho vissuto in questa bellissima notte. Probabilmente è stata la mia ultima partita con questa maglia in Argentina, poter dire che è stata una notte meravigliosa sarebbe un eufemismo. Grazie, grazie e mille volte grazie. Voglio congratularmi con tutta la squadra per la partita giocata, un connubio perfetto di tutti. Per continuare a crescere e sognare insieme. Avanti Argentina!”.

Foto: Instagram personale Di Maria