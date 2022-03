Argentina sul velluto contro il Venezuela: in gol Nico Gonzalez, due assist per De Paul

Successo nella notte per l’Argentina, che strapazza per tre reti a zero il Venezuela nella sua ultima gara casalinga nelle qualificazioni a Qatar 2022 e ritrova un Lionel Messi in forza dopo l’assenza nelle precedenti due partite della Seleccion. Tutto facile per la formazione allenata da Lionel Scaloni, che nell’undici titolare vedeva la presenza di diversi talenti militanti nel campionato italiano come Nahuel Molina, Joaquin Correa e Nico Gonzalez.

È stato proprio il calciatore in forza alla Fiorentina, sfruttando un assist dell’ex Udinese Rodrigo De Paul, a realizzare la rete del vantaggio, seguita poi dalle marcature di Angel Di Maria (ancora su assist di De Paul) e Lionel Messi. Buona anche la prova del nerazzurro Correa, protagonista dell’incontro e più volte pericoloso: per la Seleccion arrivano dunque tre punti meritati, che portano a trenta la striscia di risultati utili consecutivi per la Nazionale.

Foto: Nazionale Argentina