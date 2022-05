Di Maria: “La Juventus? Prenderò la decisione migliore per me e la mia famiglia. Sarei rimasto al PSG”

Ieri ha salutato il Paris Saint-Germain con un gol e tante lacrime. Angel Di Maria è pronto per una nuova esperienza, che sarà con la maglia della Juventus. A tal proposito, El Fideo ha parlato così ai microfoni de “L’Equipe“: “La Juventus? Non lo so, sono tranquillo. Prenderò la decisione migliore per me e per la mia famiglia.

Rispetto la decisione del club, io sarei stato rimasto qui un’altra stagione per provare a realizzare il sogno di vincere la Champions con questa maglia. Ci siamo andati vicino, abbiamo perso una finale. Vado via con questo unico rimpianto, auguro ai ragazzi di riuscirci.

Sono stati sette anni incredibili, la cosa più bella è stato l’affetto che mi hanno dimostrato i tifosi, penso che questa sia la prova che ho lasciato un segno qui. Volevo fortemente riuscire a segnare nell’ultima partita. Ho detto al mister che volevo fare un gol e poi uscire. Sono stato contento anche per aver fatto un altro assist a Kylian. È stata una notte indimenticabile e magica. Porterò sempre con me tutto l’amore che ho ricevuto e l’ovazione di questa sera“.

