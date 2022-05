Ufficiale: il PSG saluta Di Maria. Ora la Juve

Arriva il comunicato ufficiale del PSG che saluta Angel Di Maria, dopo 7 anni sotto la Tour Eiffel.

Ad attendere l’argentino, classe 1988, c’è la Juventus.

Questo il comunicato del PSG: “Il PSG saluta Angel Di Maria dopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L’argentino ha vinto 18 titoli ed è il miglior assist-man di tutti i tempi del club”.

❤️

Le @PSG_inside tient à saluer et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2022