Di Maria-Juve, chi aveva chiuso le porte lasci almeno una finestra aperta

Angel Di Maria alla Juve: chi aveva chiuso completamente entrambe le porte, tendenza esasperata delle ultime 48 ore, apra almeno una finestra. Ci spieghiamo: dall’8 giugno vi stiamo raccontando che la partita è ancora aperta e che il pessimismo totale – come abbiamo ascoltato da qualche parte – non ha motivo di esistere. La Juve è ancora lì, assolutamente sul pezzo, in attesa di una risposta del Fideo. Certo, bisogna avere prudenza ma anche il realismo di non darla come “una pista ormai tramontata”. Magari senza cambiare versione ogni giorno. La Juve è in attesa, poi capirà come muoversi, ha bloccato Kostic (potrebbero arrivare due esterni), si è informata su Zaniolo e qualche altra soluzione, ma non ha smesso di pensare a Di Maria. Un po’ di pazienza, senza sentenze definitive. Quando e se arriverà il momento di chiudere le porte, lo faremo.

Foto: Twitter Di Maria