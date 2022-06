Kostic-Zaniolo-Berardi-De Ketelaere-Di Maria: aggiornamenti e retroscena

Esterni, trequartisti e fantasisti: ci sono diverse situazioni in ballo.

Partiamo da Filip Kostic: è vero, l’Eintracht sta pressando per il rinnovo di contratto a cifre importanti, ma il club tedesco sa che l’esterno serbo è un obiettivo concreto della Juve. Soltanto che la Juve ora ha altre priorità, pur mantenendo i contatti con Kostic. Sarà lui a decidere e Kostic pensa sempre di essere pronto per il salto di qualità.

Nicolò Zaniolo: il Milan potrebbe decidere nei prossimi giorni di presentare un’offerta, va sempre tenuta in considerazione la Juve e accontentata la Roma che potrebbe accettare una proposta da 40 milioni più bonus.

Aggiornamento su De Ketelaere: il Milan lo apprezza molto, sa che il Bruges lo valuta almeno 40 milioni e vorrebbe tenerlo, ma le ambizioni del ragazzo sono alte e quindi la situazione va monitorata.

La vicenda Di Maria: certo, il fatto che non abbia dato una risposta alla proposta della Juve non è una bella cosa, ma teniamo ancora qualche porta aperta a prescindere da eventuali e inevitabili gradimenti di altri club (Barcellona in testa, ma al momento non c’è stato un affondo).

Le ultime su Berardi: sono maturi i tempi per una cessione, magari anche sotto i 30 milioni e può piacere a tutte le grandi, dalla Juve al Milan passando per la Roma. Tuttavia è inutile fare troppi nomi fino a quando non ci saranno un contatto diretto con il Sassuolo. Di sicuro una situazione da seguire.

Foto: Twitter Eintracht