Di Lorenzo: “Perdere una finale fa male, ma non c’è tempo per pensarci. Si volta pagina”

Il giorno successivo alla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato così sui social la partita: “Perdere una finale fa male, ma non c’è tempo di soffermarsi su come è andata. Si volta subito pagina e si lavora per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Twitter Napoli