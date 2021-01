Di Francesco: “Oggi sono due punti persi. E’ mancata malizia nel finale”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: “Non è facile analizzare una partita del genere, dopo una prestazione giusta per interpretazione e determinata. La grande compattezza che abbiamo dimostrato in gara è ottima, abbiamo creato delle occasioni. Ci è mancata un po’ di malizia e furbizia nel finale, è un vero peccato perché pregustavo tre punti fondamentali. Oggi sono due punti persi”.

Foto: Twitter Cagliari