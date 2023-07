Di Francesco: “Ho scelto il Frosinone per recuperare i valori umani che ho smarrito”

Eusebio Di Francesco è stato presentato oggi, in conferenza stampa, come nuovo allenatore del Frosinone. L’ex Roma prende il posto di Fabio Grosso: “Buongiorno a tutti, ringrazio presidente e direttore per questa opportunità. C’è un’impresa da fare – esordisce l’ex giocatore – ma condivido che parlando di noi si potrà fare e in tal senso il mio staff mi aiuterà molto. Noi insieme alla società potremmo fare grandi cose”. Poi Di Francesco dice il motivo che l’ha spinto a scegliere Frosinone: “Ho scelto il Frosinone per recuperare i valori umani che ho smarrito”. Sul difficile obiettivo salvezza: “Nulla è impossibile. Posso assicurare a tutti che questa squadra attraverso determinate tipologie di lavoro se la giocherà con tutti. Di questo ne sono convinto”. Su Kvernadze: “Quando si viene dall’estero serve sempre un po’ di tempo in più per integrarsi”. Alla conferenza hanno partecipato anche Angelozzi e Stirpe: “E’ uno da Champions League, è venuto a darmi una mano – commenta Angelozzi – in un’impresa impossibile ma se siamo uniti ce la possiamo fare”. Così, invece, Stirpe: “Ritengo sia l’allenatore più funzionale per sviluppare i concetti che vogliamo sviluppare”.

Foto: Instagram Frosinone