Di Francesco: “Avevo già parlato con Huijsen. Qui deve venire chi ha voglia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha così parlato dell’affare sfumato con la Juventus per Huijsen, ormai – come vi abbiamo raccontato – verso la Roma: “Non l’ho mai fatto, poi quando i direttori mi dicono che il calciatore vuole parlare con me lo faccio ma rispetto molto i ruoli. Con Huijsen ho parlato perchè lui voleva parlare con me non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ha voglia, perché i giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la voglia e la possibilità di crescere anche sbagliando”.

Poi ha proseguito: “Adesso si cerca un calciatore più esperto? L’idea del direttore è quella di andare su calciatori non troppo anziani ma su calciatori più o meno giovani che hanno ancora voglia di dimostrare. Sugli esterni qualcosa dobbiamo fare perchè eravamo già uno in meno, e ora con l’infortunio di Marchizza siamo corti. Lirola spesso sta male e al momento abbiamo infortunato anche Oyono”

Foto: Instagram Frosinone