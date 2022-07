Di Francesco al Lecce: la sorpresa del 12 luglio diventa un accordo totale

Federico Di Francesco al Lecce. Ve ne avevamo parlato a sorpresa il 12 luglio, aggiungendo ieri che saremmo andati a oltranza per arrivare alla definizione. Proprio così, non servivano contropartite tecniche: l’esterno offensivo figlio d’arte, rientrato alla Spal dal prestito di Empoli, firmerà un triennale. Alla Spal un conguaglio adesso e un altro in caso di salvezza, per Baroni un altro rinforzo dopo la sorpresa di circa 20 giorni fa.

Foto: Instagram personale