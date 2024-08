Di Carmine ha diverse proposte dalla C, ma vuole aspettare ancora

Samuel Di Carmine è un attaccante che ha spesso fatto la differenza. Anche a Catania il suo contributo non è mancato: 10 gol e un ruolo importante nella conquista della Coppa Italia. Eppure ha dovuto giocare convivendo con un problema all’alluce da febbraio che ha condizionato il suo rendimento. Adesso Di Carmine potrebbe scegliere tra 3-4 proposte che sono arrivate dalla Serie C, ma vuole aspettare per capire i margini di manovra in B dove un attaccante del suo livello potrebbe essere utile, a maggior ragione dopo le prime giornate di campionato.