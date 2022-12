Deulofeu scalda i motori: “Non vedo l’ora di tornare”

Gerard Deulofeu scalda i motori in vista della ripresa del campionato e sogna il rientro in campo, intervistato da Udinese TV, il calciatore spagnolo ha dichiarato: “Momento migliore? Penso al Milan, a Milano sono stato davvero bene grazie ai miei compagni e per la mia condizione. E ovviamente penso anche alla mia esperienza qui all’Udinese. A 28 anni sono molto più maturo, sono organizzato, mangio meglio e curo molto i miei allenamenti. Questa organizzazione mi permette di essere un giocatore migliore. Non vedo l’ora di tornare in campo. A noi che non abbiamo partecipato al Mondiale manca particolarmente, seguirlo in tv mi ha dato molta energia e ho voglia di dare il mio contributo. Anno migliore? Il 2022 è stato sicuramente il mio anno migliore. Ho raggiunto obiettivi fantastici a livello personale, ma credo di avere davanti a me 4 o 5 anni altrettanto fantastici”.

Deulofeu inoltre commenta quella che potrebbe essere la situazione ai nastri di partenza del 2023, con un occhio alla sua Udinese: “L’Udinese deve continuare a lottare per mantenere questo livello, dipende da noi, ma dobbiamo avere fiducia perché siamo una squadra forte, tosta e con molta qualità. Siamo una realtà piccola e umile, ma ogni domenica dobbiamo fare il nostro lavoro e contribuire al successo del club. Siamo disposti a sacrificarci per i nostri compagni, se non si corre non si vince. Nel calcio di oggi ci sono molte società con più disponibilità economica rispetto alla nostra e noi dobbiamo essere più forti sul piano fisico, correre di più e dare tutto sul campo”.

Sulla mancata partecipazione ai Mondiali: “Ho capito che non posso aspettarmi niente da nessuno, ma sono certo che ero pronto per i Mondiali in Qatar. A parere mio dovevo essere inserito almeno nella lista dei 55 giocatori, ma capisco perfettamente le scelte dell’allenatore. Il messaggio che voglio far arrivare è che mi sento pronto per far parte della nazionale. Sono contento che Messi abbia vinto il Mondiale, a Barcellona mi è stato vicino, ho avuto un buon rapporto con lui e mi fa piacere che abbia raggiunto anche questo traguardo. È un’icona del calcio”.