Deulofeu: “Sarò sempre grato al Barcellona, ma non ci tornerei”

Durante l’intervista concessa a Cadena Ser, Gerard Deulofeu è tornato a parlare del suo trascorso al Barcellona: “Al Barça non mi sono dimostrato all’altezza. Sarò sempre grato al club per quello che mi ha dato. Ma non ci tornerei“.

Foto: Instagram Deulofeu