Deulofeu, mai così in alto. È l’ora del grande salto

La grande stagione di Gerard Deulofeu a Udine non è passata inosservata. Come scritto ieri, il Napoli ha puntato con forza lo spagnolo, anima e leader dei friulani. I 13 gol in campionato e i 5 assist sono un biglietto da visita che sancisce la sua migliore annata in carriera. Superate, infatti, le 10 marcature messe a segno nel 2018/19 col Watford in Premier. Numeri che lo fanno volare, con l’Udinese che se lo coccola in attesa dell’ennesima plusvalenza. Deulofeu è un talento puro del calcio spagnolo, che però si era perso troppo presto tra infortuni e scelte sbagliate. Oggi è pronto per il grande salto, con la corte del Napoli che potrebbe farlo vacillare.

FOTO: Instagram Deulofeu