Deulofeu è una prima scelta del Napoli. E i tifosi azzurri lo acclamano sui social

Lo scorso 25 maggio vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Napoli per Gerard Deulofeu, pronto al grande salto dopo una stagione incredibile con la maglia dell’Udinese. I partenopei apprezzano notevolmente il talento cresciuto nell’iconica cantera del Barcellona, La Masia, e a stravedere per lui non sono solo i dirigenti ma anche i tifosi. Com’è possibile notare dal profilo Instagram dell’attaccante, i supporters partenopei hanno inondato di commenti una sua foto postata proprio quest’oggi.

Foto: Instagram Deulofeu