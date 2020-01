Destro, visite mediche con il Genoa: “Sono carico, voglio aiutare il club a salvarsi”

Mattia Destro si prepara a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante, in arrivo dal Bologna, è giunto nel pomeriggio in Liguria e, prima di entrare al Synlab Il Baluardo per le consuete visite mediche, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono prontissimo a ricominciare, sono carichissimo e dobbiamo fare un grande girone di ritorno. L’obiettivo primario è di salvare il Genoa. Devo ancora vedere tutti, adesso facciamo le visite e vediamo”.

Foto: Instagram giocatore