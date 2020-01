Esclusiva: Barrow al Bologna, 15 milioni! Destro libero per il Genoa

Musa Barrow per il Bologna, una grande operazione da 15 milioni (probabilmente in prestito con obbligo di riscatto) con nuovo incontro entro 48, massimo 72 ore, per chiudere. Al punto che il club felsineo ha liberato Mattia Destro (atteso dal Genoa per un’altra operazione nostalgia) dopo aver avuto garanzie sulla chiusura dell’operazione Barrow. Un investimento molto importante, la prima scelta di Mihajlovic e anche dello stesso attaccante gambiano che aveva altre opportunità. Il Bologna farà un tentativo con l’Atalanta per il difensore Ibanez, in lista come Juan Jesus della Roma. Ma precedenza a Barrow, il colpo di gennaio firmato Saputo.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta