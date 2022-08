Dest, un americano per… gli americani del Milan

Il Milan è molto vicino a chiudere per l’acquisto di Sergino Dest dal Barcellona. L’esterno, classe 2000, arriva per sostituire Alessandro Florenzi. Si tratta di una operazione in prestito con diritto di riscatto fissato sui 20 milioni di euro, come riportato da Relevo, con un tweet alle 20.50.

Nato ad Almere da madre olandese e padre statunitense, Dest è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile prima dell’Almere City e poi dell’Ajax. Ha esordito nella prima squadra dei lancieri nel 2019, giocando una sola stagione, collezionando 23 presenze e vincendo una Supercoppa d’Olanda.

Dest è stato ceduto a ottobre 2020 al Barcellona per 21 milioni di euro, voluto fortemente da Koeman. Con i blaugrana ha collezionato 72 presenze, arricchite da 3 gol e 5 assist.

Ha scelto la Nazionale americana, per cui milita dal 2019, collezionando 17 presenze e 2 gol.

Un americano, nel giorno degli americani in casa Milan, con il giorno dell’annuncio ufficiale del passaggio del Milan agli americani di RedBird.

E’ un terzino destro offensivo, dotato di buona tecnica individuale, velocità e ottimo dribbling. Ha dichiarato più volte di ispirarsi a Dani Alves. Ora la sua carriera continuerà in Serie A.

Foto: sito Barcellona