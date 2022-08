Un tweet dalla Spagna (ore 20,50): il Milan a un passo da Dest

Un tweet dalla Spagna, alle 20,50 in punto, di Relevo e in leggero anticipo rispetto a tutte le altre fonti italiane. Il Milan ha deciso di uscire allo scoperto per Sergino Dest, terzino destro classe 2000, per sopperire all’infortunio occorso a Florenzi. Il tweet specifica che gli accordi sono in dirittura d’arrivo, specificando la formula: prestito con diritto di riscatto. Il Milan aveva seguito Dest lo scorsa estate, nello stesso periodo in cui aveva poi deciso di prendere Florenzi. Adesso l’infortunio dell’ex giallorosso porta il Milan – come ci raccontano dalla Spagna – a tornare su un vecchio obiettivo. Siamo ai dettagli.

El Milan y el Barça, cerca de cerrar la cesión de Sergiño Dest. 📌 La operación incluiría una opción de compra no obligatoria.@MatteMoretto 🤝 @tjuanmarti 🤝 @albert_roge pic.twitter.com/sf6hgVboE0 — Relevo (@relevo) August 31, 2022



Foto: twitter personale