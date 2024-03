Deschamps conferma: “Giroud a Los Angeles? È una possibilità”

Olivier Giroud è in scadenza di contratto con il Milan. E tra le ipotesi sul suo futuro – come raccontato più di un anno fa – c’è l’ipotesi MLS. A confermarlo è stato il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps che ha parlato del suo attaccante ai microfoni dell’emittente francese Telefoot: “Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo”.

Foto: Instagram Milan