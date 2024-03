Giroud e le sirene americane: una storia iniziata quasi 14 mesi fa

Olivier Giroud sta concretamente pensando a una nuova storia americana. Ieri The Athletic ha svelato l’offerta del Los Angeles FC, club pronto a intervenire per strappare il sì del 37enne specialista francese in scadenza di contratto con il Milan. In realtà le traiettorie che riconducono agli States risalgono a febbraio 2023, quasi 14 mesi quando vi raccontammo che Giroud avrebbe preferito il rinnovo con i rossoneri piuttosto che un’opzione in MLS, già a quei tempi – ecco la novità – lo stavano cercando con una certa insistenza. Adesso evidentemente Olivier si sente pronto per una nuova esperienza di vita umana e professionale, una rincorsa partita già a febbraio 2023.

Foto: Instagram Milan