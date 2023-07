Derby per Singo? L’Inter c’è dalla scorsa estate: quando Dumfries…

Wilfried Singo ha un contratto con il Torino in scadenza tra meno di un anno e oggi non ci sono le condizioni per un rinnovo. Per l’esterno destro classe 2000 adesso in molti parlano di un derby tra Inter e Milan, entrambi i club interessati allo specialista di fascia granata. Noi possiamo aggiungere una cosa: anticipammo il forte interesse nerazzurro per Singo già la scorsa estate quando era stato individuato come il sostituto migliore in caso di partenza di Dumfries. Poi l’olandese è rimasto, negli ultimissimi giorni Bellanova è andato proprio al Toro e l’Inter potrebbe tornare su Singo, un vecchio flirt di 10 mesi fa…

Foto: Twitter Singo