Esclusiva: Dumfries-Chelsea solo per una mega offerta. E con la certezza Inter di avere Singo

L’Inter vive una fase di riflessione e aspetta le mosse degli altri per organizzare l’ultimo mese scarso di mercato. Il Chelsea è interessato a Dumfries, ma se ne parla soltanto in caso di offerta di almeno 40 milioni (magari 35 più bonus). Altrimenti l’Inter cercherà di resistere. Per il club nerazzurro c’è un solo candidato oggi in vantaggio sugli altri per l’eventuale sostituzione: si tratta di Wilfried Singo, classe 2000 del Torino, che ha un contratto in scadenza nel 2024. Sarebbe l’opzione che per distacco avrebbe il sopravvento sulle altre fin qui valutate. Ma prima il Chelsea deve avvicinarsi alle richieste nerazzurre per Dumfries.

Foto: Twitter Inter