Depay convocato dal Barcellona per la sfida contro la Real Sociedad

La trattativa tra Barcellona e Depay per la risoluzione del contratto sembra procedere a rilento. A conferma di questa situazione di stand-by, è giunta la convocazione dell’olandese classe ’94 da parte di Xavi per il match di campionato contro la Real Sociedad. La notizia non fa di certo felice la Juventus, interessata all’acquisto dell’attaccante a parametro zero dopo l’eventuale rescissione col club blaugrana. Depay, nonostante la chiamata del tecnico, resta comunque l’obiettivo principale dell’attacco di Allegri.

Foto: Twitter Barcellona