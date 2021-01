Dennis Man, era tutto vero! E’ già a Parma per le visite

Dennis Man al Parma: la nostra esclusiva di ieri pomeriggio, malgrado fonti contrarie che parlavano di operazione sfumata, sta andando in porto. Al punto che l’esterno offensivo classe 1998 della Steaua Bucarest è già in città per le visite.

Una delle operazioni più importante dell’intera sessione invernale, se consideriamo che il Parma ha speso circa 15 milioni compresi i bonus. E aveva ragione ieri il patron Becali: corsa contro il tempo per permettere a Man di essere a disposizione già per il posticipo di domenica sera a Parma.

Man : Twitter FCSB