Esclusiva: Parma, in chiusura l’operazione Dennis Man!

Il Parma sta per regalarsi un colpo di spessore. Si tratta di Dennis Man, esterno offensivo classe 1998, in forza al FCSB (ex Steaua Bucarest). Una trattativa condotta direttamente dal presidente Krause e che negli ultimissimi minuti ha avuto l’impennata decisiva. Operazione da circa 15 milioni, con una base fissa di 10-11 più bonus, ma sono dettagli rispetto alla trattativa sbloccata e che sta portando alla scambio dei documenti. Dennis Man a Parma, operazione in chiusura e rinforzo di qualità che D’Aversa sta per accogliere sulla strada che porta alla salvezza.

Foto: cronicaromana.net