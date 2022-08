Demme accusa: “Infortunio causato da chi non sa gestirsi”. Poi fa marcia indietro

Ha fatto discutere la storia Instagram di Diego Demme che, nella serata di ieri, ha attaccato, seppur non menzionandolo, il compagno di squadra Anguissa per il suo infortunio. Il classe ’91 rimarrà fuori almeno un mese per un problema al piede sinistro, causato da un brusco intervento ricevuto in allenamento. Il tedesco aveva scritto: “Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, il futuro sì”. Il centrocampista, poi, ha disattivato il profilo Instagram per poi riattivarlo e pubblicare un messaggio di scuse: “Era sbagliato il modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto, siamo uniti, la cosa più importante è sempre la squadra. Oggi la prima partita in casa, forza Napoli sempre”.

Foto: Twitter Napoli