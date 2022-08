Demme, l’esito degli esami dopo l’infortunio. Il comunicato del Napoli

Sul sito del Napoli è stato pubblicato in questi minuti il comunicato relativo alle condizioni di Diego Demme, infortunatosi nel corso della seduta d’allenamento di ieri. Eccolo di seguito: “Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione”.

Foto: Twitter Napoli