Successo importante per la Roma contro l’Atalanta, al termine di un match con tanti ammoniti, due espulsi ed una polemica finale che corre sui social. Sull’account twitter di Merih Demiral, il turco ha postato una foto con i segni di tacchetti sulla gamba, in seguito al contrasto con Abraham. Il difensore nerazzurro pare furioso per il mancato rosso, con un polemico: “Cos’è questo?”. Anche Pessina aveva lamentato un mancato rosso del direttore di gara.

FOTO: Twitter Atalanta