Pessina: “Potevamo fare di più. Sul fallo di Abraham ci stava anche il rosso”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina ha commentato il ko contro la Roma: “Hanno fatto una gran partita difensiva e pungevano con le ripartenze, noi abbiamo fatto una gara discreta, noi potevamo fare di più. Ci mancano diversi giocatori, ci adattiamo con un modo diverso, deve uscire la qualità dei singoli. L’assenza di Zapata pesa, proviamo ad adattarci. Fallo di Abraham? Forse lì ci poteva stare qualcosa in più di un giallo, quando gli arbitri ci vengono a parlare ci dicono che loro i cartellini non li estrarrebbero se non quando si rischia di farsi male”.

FOTO: Twitter Champions