Dembelé rassicura i tifosi dopo lo shock in allenamento con l’Atletico

Vittima di uno svenimento in allenamento con l’Atletico Madrid nella giornata di martedì, il francese Moussa Dembélé, in prestito dall’OL, ha voluto rassicurare tutti i suoi fans attraverso un messaggio pubblicato sui suoi social network: “Indietro! Più paura che male. Grazie per i vostri calorosi messaggi e per la vostra attenzione”.

De vuelta a eso😃! Más miedo que daño. Gracias por sus cálidos mensajes y su atención.

Back at it😃! More fear than harm. Thanks for your warm msg & your attention.

De retour😃! Plus de peur que de mal. Merci pr vos msg chaleureux et votre attention. #AupaAtleti 🔴⚪️ @Atleti pic.twitter.com/eZkBcaWOGW

— Moussa Dembélé (@MDembele_10) March 26, 2021