Atletico Madrid, paura per Dembelé che si accascia e sviene durante l’allenamento

Enorme spavento quest’oggi per Moussa Dembelé, attaccante dell’Atletico Madrid, arrivato alla corte di Simeone a gennaio dal Lione. L’attaccante ha perso i sensi durante la sessione di allenamento odierna. Prontamente soccorso dai compagni di squadra e dallo staff tecnico, il giocatore dell’Atletico Madrid si è rialzato pochi minuti dopo ed è in buone condizioni, come ha spiegato il club in una nota ufficiale: “Moussa Dembelé è sotto osservazione, i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione”.

Foto: Twitter personale