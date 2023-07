Dalla Francia: il PSG pensa a Dembelé per sostituire Mbappé

Ousmane Dembelé ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il Barcellona, sua squadra attuale, sembrerebbe intenzionato a rinnovarglielo. Ma dovrebbe stare attento al Paris Saint-Germain: secondo Foot Mercato, infatti, i campioni di Francia starebbero pensando proprio all’ex Borussia Dortmund per sostituire Kylian Mbappé nel caso in cui quest’ultimo lasci Parigi quest’estate.

Foto: Twitter uff Barcellona