Del Sole alla Juve Stabia, chiusura imminente: una notizia del 26 giugno

Ferdinando Del Sole viaggia spedito verso la Juve Stabia. Non una notizia di oggi: lo scorso 26 giugno, infatti, vi avevamo svelato come il club campano avesse mosso passi importanti per il centrocampista offensivo classe 1998, di proprietà della Juve ma nell’ultima stagione in prestito al Pescara. “La trattativa è in stato avanzato” scrivevamo quasi una settimana fa, ormai siamo in dirittura d’arrivo per Del Sole alla Juve Stabia.

Foto: Twitter ufficiale Pescara