La Juve Stabia si muove sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie B. Il club campano nelle ultimissime ore ha mosso passi importanti per Ferdinando Del Sole, centrocampista offensivo classe ’98 di proprietà della Juve, nell’ultima stagione in prestito al Pescara. Trattativa in stato avanzato, la Juve Stabia va forte su Del Sole.

Foto: Twitter ufficiale Pescara