Deiola: “Spero di giocare il più possibile ed essere sempre utile per questa squadra. Sulemana? Chi arriverà sarà all’altezza”

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha parlato oggi in conferenza stampa affrontando diversi temi: Viola, Sulemana e non solo. Ecco le sue parole su Sulemana: “Stiamo lavorando bene, sono importanti per noi. Hanno tanta qualità. La società sa bene cosa fare. Sarà una perdita pesante, ha fatto un gran campionato. Chi arriverà sarà all’altezza”. Sull’eredità di Ranieri e su Viola: “E’ riassunta nella serenità e nella consapevolezza di raggiungere l’obiettivo senza perdere di vista la concentrazione. Viola? Lo aspettavamo. E’ un elemento importante, soprattutto sotto l’aspetto umano“. Sugli obiettivi personali e di squadra: “Spero di giocare il più possibile ed essere sempre utile per questa squadra per raggiungere gli obiettivi. Spero di fare qualche goal e qualche assist in più. Ma il Cagliari viene prima dei miei obiettivi”. Foto: sito Cagliari