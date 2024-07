Esclusiva: Nicolas Viola-Cagliari, c’è l’accordo per il rinnovo

Nicolas Viola ripartirà da Cagliari. In serata è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista, uno degli artefici della salvezza, aveva messo il Cagliari in cima alla lista delle priorità. E vi avevamo raccontato come Davide Nicola avesse avallato la conferma. Adesso siamo ai dettagli, poi arriverà l’annuncio. Il Pisa aveva proposto un biennale con opzione, ma il desiderio di Viola di restare a Cagliari ha fatto la differenza.

Foto: Instagram Serie A