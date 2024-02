Deco: “Nessuna possibilità per Xavi di restare al Barça, se cambia qualcosa ne discuteremo”

Dopo le parole pronunciate lo scorso 5 febbraio con cui annunciava la separazione a fine stagione col tecnico blaugrana Xavi, arrivano ulteriori conferme in merito da parte del direttore sportivo del Barcellona Deco. Queste le sue parole in un’intervista concessa a Catalunya Radio: “Se cambia qualcosa ne discuteremo, non abbiamo nulla contro Xavi e la decisione del suo addio non è stata prese né dal club né dalla direzione sportiva. Al momento questa possibilità non esiste, ma se dovesse concretizzarsi si vedrà. – spiega Deco in un’anticipazione dell’intervista radiofonica riportata dal Mundo Deportivo – Quando dico che non stiamo parlando dell’allenatore significa che non abbiamo preso ancora nessuna decisione perché ritengo che sia presto e ci siano molte cose da fare.”

Foto: Twitter Barcellona