Deco: “Sorpreso dall’addio di Xavi, parlavamo già della prossima stagione”

Intervenuto ai microfoni de La Vanguardia, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha così parlato dell’addio di Xavi al termine della stagione: “Non me l’aspettavo. Lavoro quotidianamente con lui e abbiamo pianificato acquisti come quello di Vitor Roque e preso altre decisioni. Si parlava già della prossima stagione, avevamo rinnovato per questo motivo”. E su Thiago Motta: “Non lo segue molto perché allena una squadra che non guardo abitualmente”.

Foto: Instagram Deco