De Zerbi: “Vogliamo giocare in Europa League non in Conference”

Roberto De Zerbi al termine della splendida vittoria del suo Brighton contro il Southampton ha dedicato un messaggio abbastanza chiaro e forte verso i suoi tifosi sui prossimi obiettivi stagionali: “Ci manca solo un punto per essere in Europa League. È lì che vogliamo giocare, non in Conference”.

Foto: Twitter Brighton