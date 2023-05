Grande impresa di De Zerbi: storico Brighton, è in Europa

Il Brighton di De Zerbi continua a volare e batte il Southampton per 3-1. Per i padroni di casa le marcature si aprono al 20′ con Ferguson che si ripete al 40′. Nella ripresa gli ospiti accorciano al 58′ con Elyounoussi, bilico che dura giusto dieci minuti prima del tris di Groß che mette al sicuro i tre punti finali. In classifica il Brighton sale al sesto posto difendendo il piazzamento Europa League a quota 61 distanziando di tre lunghezze l’Aston Villa ad una giornata dal termine, da ricordare che la squadra di De Zerbi rispetto alle altre ha una partita da recuperare che sarà disputata mercoledì 24 contro il Manchester City, in caso di sconfitta sarà decisiva l’ultima giornata, proprio con lo scontro diretto tra l’Aston Villa e la squadra del tecnico italiano che deciderà chi tra le due parteciperà alla prossima Europa League. Mentre può considerarsi matematicamente chiuso il discorso Conference League, visto che il Brighton col successo odierno ha staccato il Tottenham all’ottavo posto di quattro lunghezze.

Foto. Instagram Brighton