De Zerbi, tre anni di alto livello al Sassuolo. Adesso può esportare il suo calcio in Europa

L’avventura tra Roberto De Zerbi e il Sassuolo è finita con la vittoria di ieri sera contro la Lazio e il sogno di portare i neroverdi in Conference League. Il tecnico bresciano ha concluso il suo ciclo dopo tre anni di alto livello confermando quanto di buono avesse fatto intravedere nelle passate esperienze. La separazione al termine della stagione si sapeva da tempo, gli stessi diretti interessati hanno annunciato e confermato l’addio di De Zerbi. Adesso il tecnico potrà esportare il suo calcio in Europa con lo Shakhtar Donetks mostrando le sue qualità soprattutto in Champions League. Gli ultimi tre anni i risultati hanno parlato per De Zerbi, un undicesimo posto al suo primo anno e due ottavi posti successivamente oltre che una valorizzazione di diversi giocatori: dalla rinascita di Berardi, all’esplosione di Boga e Locatelli.

Foto: Twitter Sassuolo