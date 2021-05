De Zerbi e lo Shakhtar: “Dobbiamo vederci per definire alcune cose”

Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, dopo il successo con la Lazio ha terminato la sua esperienza sulla panchina del Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Non sono deluso, ma ci saremmo meritati l’Europa per il campionato che abbiamo fatto. Dispiace perché ci separiamo e oggi è l’ultimo giorno quindi siamo al massimo del dispiacere. Io allo Shakhtar? Può essere, dobbiamo vederci per mettere giù le cose in maniera definitiva”.

Foto: Twitter Sassuolo